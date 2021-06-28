Многие партии уже определилась со своими кандидатами в мэры Таллинна

Реформисты не изменяют своей традиции: от них кандидатом в мэры пойдет руководитель столичного округа партии Кристен Михал.

Кандидат в мэры Таллинна от партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измаилова обещает сильную, экологически чистую предвыборную кампанию.

Известно, что по списку социал-демократов пойдет Раймонд Кальюлайд. А центристы, скорее всего, имя назовут в августе, но уже сейчас есть основания предполагать, что кандидатом в мэры выдвинут Михаила Кылварта.

"Отечество" в Таллинне тоже пока не определилось. Были разговоры о двух кандидатах Рийне Солман и Лавли Перлинг.

Партия "Эстония 200" еще решения не приняла, а кандидат в мэры от EKRE будет определен на внутренних выборах партии.