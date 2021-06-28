28.06.2021, 21:17
ФОТО | В Вирумаа отловили бесстрашную лисицу-альбиноса. Объявился и ее хозяин
Foto: Heimar Lepiksoo, EJS
На позапрошлой неделе Общество охотников Эстонии сообщило о том, что в Ляэне-Вирумаа замечена лисица-альбинос и распространило ее фотографии. К сегодняшнему дню животное поймали и поместили в приют, сообщают охотники.
Лиса охотно позировала охотникам. Создавалось впечатление, что она не боится людей и приручена.
Поимка лисы заняла сутки — 16 июня ее бродячая жизнь в местном карьере, продолжавшаяся несколько недель, закончилась.
Услышав о поимке животного, дал о себе знать и его предполагаемый хозяин. Сейчас между обществом и мужчиной идет спор о том, является ли он в самом деле хозяином, а также о возможной компенсации расходов на отлов лисицы.