ФОТО | В Вирумаа замечена лисица-альбинос

Животное довольно смелое и с удовольствием позирует. По словам опытного охотника Хеймара Лепиксоо, "создается впечатление, что оно прирученное". "Фотографировал с близкого расстояния. Но на всякий случай держал дистанцию примерно в 3 метра" — добавил он.

В то же время в общеэстонский союз прислали фотографии лисицы-альбиноса и представители другого охотничьего объединения Ляэне-Вирумаа. Эти охотники написали: "Повстречали на землях Охотничьего общества Ракке вот такое интересное животное. Лиса людей не боится, ее летний мех непривычно длинный".