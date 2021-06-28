На прошедшей неделе было зарегистрировано 40 побочных эффектов вакцинации от коронавируса

На прошлой неделе было получено 16 сообщений о побочных эффектах после вакцинации данным препаратом: сообщалось о параличе лицевого нерва в день введения первой дозы вакцины, паралич длился пять дней; также поступили жалобы на боль в груди, кашель, насморк, беспокойство, заложенные уши, отек пальцев, боль в глазах, повышенную чувствительность кожи, дисбаланс, высокое кровяное давление и мышечные спазмы.

На прошлой неделе было получено два сообщения о AstraZeneca: в одном случае вакцина оказалась неэффективной — у полностью вакцинированного пациента, принимавшего лекарство, подавляющее иммунную систему, примерно через два месяца после получения второй дозы вакцины развились легкие симптомы болезни.

После прививки вакциной Moderna было получено 19 сообщений с различными жалобами: пациенты жаловались на боль в спине, боль в костях, боль в животе, скованность суставов, боль в глазах, повышенную чувствительность кожи, кашель, затрудненное дыхание, боль и волдыри в горле, чихание, учащенное сердцебиение, нарушение вкуса, носовое кровотечение, беспокойство, бессонницу, зуд и застой молока у кормящих женщин.

За прошлую неделю поступило три сообщения насчет Janssen — в них описывались легкие реакции, соответствующие информации о продукте.