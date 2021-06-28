Эстонский стартап привлек 700 000 евро. Для чего?

Фирма 10Lines выработала технологию для нанесения разметки на парковки и дороги, которая позволяет заменить в ручном производственном процессе операторов на автоматы. Роботы предприятия используют спутниковую систему позиционирования, которая в сочетании с другими датчиками обеспечивает точность работы робота в пределах 1-2 см.

Робот может выполнить до 70% объема работ, связанных с разметной, при этом не загрязняя окружающую среду.

"Только в США имеется 800 миллионов парковок, стоимость разметки которых составлет около 6 млрд долларов. Наши роботы предлагают высокотехнологичное решение этой проблемы", - сказал исполнительный директор 10Lines Тармо Принс.

"В будущем мы планируем расширить сферу деятельности на аэропорты и порты. У нашей технологии огромный потенциал, например - в области беспилотных транспортных средств", - добавил 10Lines технологический руководитель 10Lines Янно Паас.