Swedbank: женщины не чаще мужчин участвуют в ДТП. Какие автомобили чаще всего попадают в аварии?

”Наш опыт показывает, что доля мужчин в несчастных случаях, связанных с дорожным страхованием, составляет 64%, а связанных со страхованием каско — 66%. Среди всех клиентов, доля мужчин, по сути, такая же — 63% клиентов страхования каско и 66% клиентов дорожного страхования. Таким образом, пропорции очень схожи, и, конечно, нельзя сказать, что женщины чаще попадают в аварии, чем мужчины”, — говорит руководитель сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанд.

Что касается автомобилей, наиболее часто попадающих в дорожно-транспортные происшествия, на примере страхования Swedbank можно выделить следующие топовые модели:

Каско: Toyota Avensis, Škoda Octavia, VW Passat

Дорожное страхование: Toyota Avensis, Škoda Octavia, Toyota Corolla

”Хотя Toyota Avensis находится на вершине обоих рейтингов, всё же стоит помнить, что водят автомобили по-прежнему люди. Так что ни одна Toyota Avensis из-за этой статистики не должна остаться некупленной. По большому счёту, впереди — автомобильные марки которые являются также лидерами продаж в Эстонии”, ­– добавил Кизанд.

Самый старый автомобиль с дорожным страхованием в портфеле Swedbank датируется 1937 годом. А самому старому страхователю транспортного средства 97 лет. Самыми лояльными страхователями являются три клиента, которые остаются нашими клиентами уже 5431 день (с 15.08.2006), т. е. практически с начала нашего страхового бизнеса.

С точки зрения времени, страховка полезна круглый год, потому что ущерб случается в любое время года. Если зимой случаев больше, то летом — наибольшие суммы компенсаций.

”Холодная зима этого года также принесла самый большой дневной ущерб в истории нашего автострахования: 23 февраля, когда Эстония пострадала от такого погодного явления, как ледяной дождь, и наши клиенты по дорожному страхованию зарегистрировали 54 случая нанесения ущерба. В тот день по всей Эстонии произошло 275 несчастных случаев”, — напомнил Кизанд.