ФОТО | В Lasnamäe Centrum началась вакцинация в порядке живой очереди. Желающие выстроились даже за дверью

Медицинский центр Confido будет проводить вакцинацию без предварительной регистрации с сегодняшнего дня, 28 июня, в клинике неотложной помощи Lasnamäe Centrum по адресу ул. Мустакиви, 13. Согласно первоначальному плану, до 50 человек в неделю могут быть вакцинированы однократной дозой вакцины Janssen. Если желающих будет больше, то будет доставлено больше вакцины.