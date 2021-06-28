28.06.2021, 13:10
ФОТО | В Lasnamäe Centrum началась вакцинация в порядке живой очереди. Желающие выстроились даже за дверью
В Lasnamäe Centrum начали проводить вакцинацию от коронавируса без предварительной регистрации. В первый день желающих было настолько много, что даже образовалась очередь.
Медицинский центр Confido будет проводить вакцинацию без предварительной регистрации с сегодняшнего дня, 28 июня, в клинике неотложной помощи Lasnamäe Centrum по адресу ул. Мустакиви, 13. Согласно первоначальному плану, до 50 человек в неделю могут быть вакцинированы однократной дозой вакцины Janssen. Если желающих будет больше, то будет доставлено больше вакцины.