Эстонский историк подал в суд на ФСБ. Из-за адмирала Колчака

Отказ свой они мотивировали следующим — поскольку Колчак не реабилитирован, то по закону Российской Федерации ФСБ не видит причин, почему они должны предоставлять дело Колчака мне. Вот мы и попробуем разобраться в этом.

Исходя из того, что данная персона представляет общественный интерес, то я не вижу причин, почему бы ФСБ не опубликовать или не предоставить доступ к документам? Я думаю, что такое их решение связано с содержанием документов. Я знаю, что даже к личным делам реабилитированных лиц, которые находятся на хранении в архиве ФСБ, доступ также затруднен. Кстати, если нам удастся через суд получить доступ к архивному делу Колчака, то возможно, это создаст прецедент для того, чтобы можно было получить доступ к личным делам и других лиц, чьи архивные дела находятся на хранении в ФСБ.

В архивах ФСБ есть личное дело адмирала Колчака. Действительно, частично его допрос, проведенный в Иркутске, был ранее опубликован в начале 90-х годов, однако документы из личного дела Колчака, хранящиеся в архиве ФСБ до сих пор не опубликованы — мы, исследователи, не знаем, что содержится в этом деле.

"Почему мы решились на такой шаг? Колчак — это историческая фигура, оказавшая большое влияние не только на историю России , но и государств, входивших в состав Российской Империи — в том числе и Эстонию. И как эстонскому историку, мне интересно отношение Колчака к статусу Эстонии и ее независимости. Более того, совершенно естественно, что и у самих россиян и зарубежных исследователей есть большой интерес к Колчаку и его деятельности.

"Когда Эстония присоединилась к санкциям по Списку Магнитского, Российская Федерация объявила 20 имен, которым запрещен въезд в Россию, и я — среди них. Поэтому у меня есть адвокаты в России, которые и будут представлять мои интересы" — комментирует в интервью RusDelfi ситуацию историк.

Соответствующий иск был направлен почтой России на прошлой неделе, 23 июня. Однако на данный момент он не был зарегистрирован Мещанским районным судом города Москвы, это вопрос нескольких дней.

Что касается вопроса реабилитации — я считаю, что Колчака в принципе нет смысла реабилитировать. Процесс реабилитации был запущен в советское время в период оттепели в отношении лиц, репрессированных при Сталине — в основном, это были члены компартии, которые пострадали от репрессий и от сталинского террора. Но ведь Колчак был убежденным противником советского режима, воевал против него. Он был руководителем белого движения, одним из его организатором, поэтому я считаю, что ни о какой реабилитации здесь речь идти не должна — это просто не нужно.

Известно, что и в России, и в других странах доступ к архивам довольно проблематичный, потому что очень многие документы скрываются от общественности, не только дело Колчака, но и огромное количество других, связанных с событиями Второй мировой войны, со сталинскими репрессиями и так далее. А официальные власти пытаются найти какие-то оправдания, почему они закрывают архивы от пользователей.

Один из аргументов, который высказывают кремлевские политики или околокремлевские историки — с документами должен работать только специалист, а не любитель, иначе он может сделать какие-то неправильные выводы. Но в данном случае, я думаю, что как доктору и профессиональному историку, они могли бы мне предоставить мне документы, чтобы я мог дать им какую-то оценку", — говорит Копытин.

RusDelfi связался также также с юристами из "Команды 29", которые представляют интересы Игоря Копытина в России и занимаются данным делом.

Как вы считаете, насколько реально выиграть такого рода дело и когда предположительно состоится суд?

Конечно, вероятность победы в споре с российским государством, а особенно ФСБ, не высока. Однако мы в Команде 29 не начинаем дел, если не хотим их выиграть. Если ничего не добьемся в российских судах, то будем обращаться в ЕСПЧ. У нас уже есть положительная практика по доступу к архивным материалам.