Министр финансов: подоходный налог нужно снизить до 13-15%

Пентус заявила, что налоги на рабочую силу в Эстонии слишком высоки, но в то же время в условиях старения населения должны покрываться медицинские и социальные расходы, передает rus.err.ee.

"Это можно сделать, пересмотрев всю налоговую систему в целом, а не выклевывая отдельные налоги", — написала Пентус-Розиманнус в социальных сетях.

Ставка подоходного налога на данный момент составляет 20%, из которых 11,96% поступает местным самоуправлениям. По словам министра, ставку подоходного налога можно было бы сократить до 13-15%, при этом вся сумма могла бы поступать в местные самоуправления. "Такое изменение также существенно снизило бы налог на рабочую силу", — добавила она.