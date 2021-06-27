Себастьян Ожье выиграл Ралли Кении, Отт Тянак стал третьим

Отт Тянак (Хендэ) уезжает из Кении со смешанными чувствами. С одной стороны у него были все шансы выиграть гонку, но досадные технические неполадки не позволили ему это сделать, отмечает wrc-info.ru.

С другой стороны, эстонец хотя бы смог подняться на 3-ю ступеньку подиума, в то время как его одноклубники сошли с дистанции. Плюс ко всему, он взял максимальные 5 очков за победу на Power Stage

"В этом ралли моей стратегией было ехать на 50-60 процентов от нашего максимуму, избежать ошибок и ехать как можно более аккуратно. Жаль, что у Тьерри не получилось. Посмотрим, что будет дальше. Впереди у нас ралли Эстонии. Там все должно быть намного приятнее", — прокомментировал Тянак завершившийся этап.

Следующий этап — Ралли Эстонии — пройдет с 15 по 18 июля.

Чемпионат мира по ралли WRC. Ралли Кении. Топ-10

1. Себастьян Ожье (”Тойота”) — 3:18.11,3

2. Такамото Кацута (”Тойота”) +21,8

3. Отт Тянак (”Хендэ”) +1.09,5

4. Адриен Фурмо (”Форд”) +1.44,7

5. Гас Гринсмит (”Форд”) +1.54,6

6. Калле Рованпера (”Тойота”) +10.53,4

7. Онкар Рай (”Фольксваген”) +29.26,4

8. Каран Патель (”Форд”) +33.30,4

9. Карл Тундо (”Фольксваген”) +36.40,7

10. Элфин Эванс (”Тойота”) +49.22,7

Положение в чемпионате. Топ-5

1. Себастьян Ожье — 133 очка

2. Элфин Эванс — 99

3. Тьерри Невилль — 77

4. Отт Тянак — 69

5. Такамото Кацута — 66