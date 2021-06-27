Можно ли обогатиться, продав старые почтовые марки? Отвечает эстонский филателист
Филателия, или коллекционирование почтовых марок, появилась еще в конце XIX века, в том числе и в Российской империи. В СССР к середине 1970-х годов филателией были увлечены около полумиллиона человек. Было учреждено Всесоюзное общество филателистов (ВОФ), проходили встречи коллекционеров, выпускались тематические журналы, в 1976 году был издан первый каталог почтовых марок СССР.
В отделении ВОФ Эстонской ССР на тот момент насчитывалось 200 организованных юных и 180 взрослых коллекционеров. Особое внимание уделялось развитию юношеской филателии. В целях усиления работы с молодёжью были составлены учебные пособия по филателии для преподавания её как предмета в школах. В 1976 году Таллинн стал местом проведения международной филателистической выставки ”Медфил-76”.
На данный момент в Эстонии также есть общество филателистов. Однако самих филателистов, серьезно увлеченных своим делом, осталось не так много, в основном это уже пожилые люди.
Много макулатуры
Однако то, что коллекционеры предпочитают сейчас, значительно отличается от имеющегося в собранных в советское время альбомах.
По словам владельца таллиннского ”Магазина коллекционеров” Александра, альбомы со старыми почтовыми марками ему приносят 2-3 раза в неделю. Но очень редко среди собранных коллекций можно отыскать 1-2 ценные марки.
”В основном приносят советские марки 50-70-х годов. По большей части это все макулатура. Отдельные марки мы берем, если они 1930-40-х годов, — говорит Александр. — Вот недавно пришла женщина, принесла целый альбом, за который я бы дал 10-12 евро. Но в альбоме была пара марок, за которые я дал ей 50 евро. Знаю людей, у которых коробки из-под бананов забиты марками. Но ценности они не имеют”.
Основная причина обесценивания в том, что альбомы заполнены преимущественно марками, печатавшимися очень большими тиражами. А это сразу снижает ценность каждого отдельного экземпляра.
Кроме того, ценность марки зависит и от ее состояния. Если она с полностью сохранившимся клеем на обратной стороне, со всеми зубцами на месте, не мятая, без царапин и потертостей, то ее стоимость оценивается выше. Также важно, гашеная марка или нет, то есть использовали ли ее по назначению. На таких марках видна печать.
Важную роль играет и полнота серии. Ведь многие марки выпускались, объединенные одной тематикой. Опытный филателист не купит неполную коллекцию по цене полной.
Но это не относится к маркам старше 70 лет. Такие марки лучше не спешить отдавать первому же коллекционеру. Лучше попытаться самостоятельно определить их ценность или хотя бы узнать мнение разных коллекционеров.
Высокую ценность имеют все же редкие марки. Все остальное продается и покупается за символическую плату.
”У нас пакеты с марками по 100 штук продаются по 5 евро. В основном их иностранцы покупают как сувенир, — говорит Александр. — Вот альбом с разными марками с 78 по 83 год. Мы оцениваем его по 12 евро за год. Получается 72 евро за альбом, но можно еще поторговаться. А вот серия польских марок про космос 1981 года стоит 1 евро. Серия чешских марок — 2,80 евро. Вот интересная марка с Брежневым 1978 года. Здесь он в золотой рамке. Но если смотреть на просвет, то с другой стороны получается Брежнев в траурной рамке. Эту марку изымали из обращения. Были еще пробные марки и те, что не вышли в тираж. Их цены сразу подскакивают до нескольких сот евро”.
Из ценных марок Александр приводит пример марки 1964 года, выпущенной к Олимпиаде в Токио.
Руководство для новичков
Филателисты, как правило, собирают марки по своей конкретной схеме. Кто-то собирает марки конкретной страны в хронологическом порядке. А кто-то предпочитает марки одной тематики, например, с изображением бабочек или кораблей, с тематикой космоса или флоры и фауны.
”К нам приходит женщина, которая собирает по одной марке из каждой страны. Кому что придет в голову”, — говорит Александр
Помощь новички-филателисты или те, кто хочет максимально выгодно избавиться от старых коллекций, могут найти в специализированных каталогах почтовых марок. В каждой стране есть свои каталоги. Также есть и общеизвестные мировые каталоги, которые можно найти и в интернете. Самый известный — немецкий каталог Михеля. Он охватывает весь мир и все периоды времени, состоит из большого количества томов, разбивающих все марки мира на регионы. Регулярно выходят дополнения к каталогу. Его принимают за основу коллекционеры марок по всему миру.
Есть и отдельные каталоги по российским, эстонским и всевозможным другим маркам.
Много и оптом
На эстонском сайте продаж okidoki много частных объявлений о продаже советских марок. В основном продавцы выставляют целые альбомы. Стоимость одного альбома от 30 евро. Например, за 5 альбомов с тематическими коллекциями автор объявления просит 150 евро и добавляет: ”Продам или обменяю на строительные инструменты”.
За альбом с тематикой ”Фауна” из 326 марок разных стран и почти полными коллекциями владелец просит 40 евро. А за несколько марок с изображением Ленина (8 шт.) и марок с Третьяковской галерей (7 шт.) автор просит по 1 евро за каждый набор. За пять марок 1982 года с изображением поездов другой владелец просит 10 евро.
Большой выбор советских марок есть и на сайте продаж eBay.com. Например, коллекция редких гашеных марок ”Украина” 1919 года оценивается в 9 долларов. А вот почтовая марка 1958 года с изображением русского просветителя К.Ф.Рулье с оригинальным клеем стоит 3,299 доллара.