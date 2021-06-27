Внимание! Погода к вечеру изменится: читайте, где прогремят грозы, а где всё ограничится дождем

Государственная служба погоды предупреждает, что к вечеру жителям Юго-Восточной Эстонии нужно быть готовым к грозе. Особенно это касается Вырумаа. в Пылвамаа, скорее всего, пройдут дожди без грома и молний.

Осадки ожидаются сегодня и в Северной Эстониии — в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа.

Велика вероятность (75%) дождя также в Центральной и Восточной Эстонии.

Для Западной Эстонии вероятность осадков составляет 25-50%.

Ветер ожидается западных направлений 2-7 метров в секунду, на побережье до 8, а порывами до 12 метров в секунду,

Температура во второй половине дня будет варьироваться от 22 до 26 градусов.