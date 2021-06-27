Мальчики пытались избежать наезда на пьяного и с травмами попали в больницу. Подробности семи ДТП с тяжелыми последствиями

В 00.08 в Таллинне на ул. Рохула 47-летний мужчина врезался на велосипеде в столб освещения и упал. Велосипедиста доставили в больницу

В 00.49 в Таллинне на Мустакиви теэ 29-летний мужчина потерял контроль над электросамокатом и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 09.41 на 60-м километре шоссе Яэсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла (поселок Таэбла Ляэнеский уезд) 58-летний велосипедист на пешеходном переходе столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 18.50 в Таллинне на улице Тулика 31-летний мужчина переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте и получил удар от автомобиля Kia Sorento, которым управляла 48-летняя женщина. Обстоятельства ДТП выясняются. Пешехода доставили в больницу.

В 20.00 в Хаапсалу на улице Яама два подростка на электросамокатах пытались уклониться от гулявшего по улице нетрезвого мужчины, потеряли управление самокатами и упали. 13-летний и 12-летний мальчики доставлены в больницу.

Уже в воскресенье, в 00.10 в Сауэ на улице Тамметыру 27 летний мужчина потерял контроль над своим велосипедом и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

27.06 в 01.16 в Маарду на Маарду теэ 22-летний мужчина также потерял управление легким транспортным средством и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 31 водителя с признаками алкогольного опьянения.