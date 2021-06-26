"Вода кристально чистая!" Старейшина Пыхья-Таллинна призывает не бояться купания на Штромке

Департамент рекомендует прекратить купаться на пляже в летний сезон в связи с плохим качеством воды и возможным негативным влиянием на здоровье купающихся. Вода на пляже полна опасных бактерий, ее уровень загрязнения растет из года в год. В воде было выявление повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).

Департамент требовал, чтобы управа еще к 18 июня установила на пляже табличку на двух языках: "Купание не рекомендуется". Управа Пыхья-Таллинна так и не установила табличку.

Старейшина района утверждает, что управа исходит из данных самого департамента: "Последняя проба воды, котора поступила на этой неделе от Департамента здоровья, была абсолютно чистой — вода была кристально чистая".

Поэтому Ярвелайд считает смешным запрещать купание в то время, как данные департамента сообщают о чистоте воды. по его мнению данные за предыдущие несколько лет сейчас учитывать не стоит.

Ярвелайда беспокоит, что определенные люди якобы хотят "закрыть" Штромку.