Внимание! Для защиты питьевой воды на многих водоемах действуют ограничения передвижения(2)
Заместитель руководителя Харьюмасского бюро отдела надзора Департамента окружающей среды Кристи Мельк напоминает, что прежде чем отправится в водоем на водном моторном транспортном средстве необходимо ознакомится с действующими ограничениями. ”В том числе важно убедится, можно ли в данном водоеме использовать двигатель внутреннего сгорания или нет. Для того, чтобы защитить питьевую воду от возможного загрязнения, в водоемах, воду которых очищают и используют в качестве питьевой воды, запрещено передвигаться на моторных водных транспортных средствах,” подчеркивает Кристи.
Особенно внимательными следует быть на водоёмах, принадлежащих к системе водозабора питьевой воды поверхностных вод города Таллинна. Там действует запрет на передвижение для всех водных транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.
Водоемы, принадлежащие к системе водозабора питьевой воды с поверхностных вод города Таллинна:
1. озеро Юлемисте ;
2. канал Васькяла-Юлемисте;
3. водное хранилище Васькяла;
4. река Пирита на отрезке между водным хранилищем Васькяла и Паункюла;
5. водное хранилище Паунакюла;
6. озеро Кирувере;
7. канал Саэ-Паунакюла (канал Ягала-Паунакюла);
8. река Ягала начиная от канала Саэ-Паунакюла и вплоть до водохранилища Кауниссааре;
10. канал Ягала-Пирита (канал Кауниссаре-Патика);
11. канал Аавоя-Кауниссаре (канал Аавоя-Ягала);
12. водное хранилище Аавоя;
13. водное хранилище Аруоя;
14. канал Раудоя-Аавоя;
15. водное хранилище Раудоя;
16. водное хранилище Соодла;
17. от истока реки Пярну до канала Пурди;
18. канал Пурди (канал Пярну-Ягала);
19. озеро Раку;
20. озеро Мяннику.
Помимо водоёмов, принадлежащих к системе водозабора питьевой воды ограничения для передвижения по воде действуют также и на других водоемах. Особенно тщательно соблюдать данные ограничения необходимо в заповедниках и охраняемых территориях.