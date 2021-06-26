Новости Эстонии
26.06.2021, 20:10

Внимание! Для защиты питьевой воды на многих водоемах действуют ограничения передвижения

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Päikeseloojang Pirital
Päikeseloojang Pirital
Foto: Madis Veltman
Весной-летом обычно чаще пользуются водными транспортными средствами. Департамент окружающей среды напоминает, что использование водных моторных транспортных средств на территории водоёмов, являющихся хранилищами питьевой воды запрещено.

Заместитель руководителя Харьюмасского бюро отдела надзора Департамента окружающей среды Кристи Мельк напоминает, что прежде чем отправится в водоем на водном моторном транспортном средстве необходимо ознакомится с действующими ограничениями. ”В том числе важно убедится, можно ли в данном водоеме использовать двигатель внутреннего сгорания или нет. Для того, чтобы защитить питьевую воду от возможного загрязнения, в водоемах, воду которых очищают и используют в качестве питьевой воды, запрещено передвигаться на моторных водных транспортных средствах,” подчеркивает Кристи.

Особенно внимательными следует быть на водоёмах, принадлежащих к системе водозабора питьевой воды поверхностных вод города Таллинна. Там действует запрет на передвижение для всех водных транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

Водоемы, принадлежащие к системе водозабора питьевой воды с поверхностных вод города Таллинна:

1. озеро Юлемисте ;

2. канал Васькяла-Юлемисте;

3. водное хранилище Васькяла;

4. река Пирита на отрезке между водным хранилищем Васькяла и Паункюла;

5. водное хранилище Паунакюла;

6. озеро Кирувере;

7. канал Саэ-Паунакюла (канал Ягала-Паунакюла);

8. река Ягала начиная от канала Саэ-Паунакюла и вплоть до водохранилища Кауниссааре;

10. канал Ягала-Пирита (канал Кауниссаре-Патика);

11. канал Аавоя-Кауниссаре (канал Аавоя-Ягала);

12. водное хранилище Аавоя;

13. водное хранилище Аруоя;

14. канал Раудоя-Аавоя;

15. водное хранилище Раудоя;

16. водное хранилище Соодла;

17. от истока реки Пярну до канала Пурди;

18. канал Пурди (канал Пярну-Ягала);

19. озеро Раку;

20. озеро Мяннику.

Помимо водоёмов, принадлежащих к системе водозабора питьевой воды ограничения для передвижения по воде действуют также и на других водоемах. Особенно тщательно соблюдать данные ограничения необходимо в заповедниках и охраняемых территориях.

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