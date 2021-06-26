Контавейт проиграла Остапенко в финале турнира в Истборне

Это был четвертый в карьере титул Алены Остапенко на турнирах под эгидой WTA. И эта победа принесла ей почти 60 000 евро призовых. Анетт Контавейт заработала в Истборне около 43 000 евро. Уже на следующей неделе обе теннисистки стартуют в Лондоне на турнире из серии "Большого шлема" - Уимблдоне.