26.06.2021, 19:36
Контавейт проиграла Остапенко в финале турнира в Истборне
Foto: Rob Prange/AFP7 via ZUMA Wire/Scanpix
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 27) в финале турнира в английском Истборне проиграла представительнице Латвии Алене Остапенко (WTA, 43) в двух сетах - 3:6, 3:6.
Матч продолжался 1 час и 7 минут, пишет rus.err.ee.
Это был четвертый в карьере титул Алены Остапенко на турнирах под эгидой WTA. И эта победа принесла ей почти 60 000 евро призовых. Анетт Контавейт заработала в Истборне около 43 000 евро. Уже на следующей неделе обе теннисистки стартуют в Лондоне на турнире из серии "Большого шлема" - Уимблдоне.
Ранее Контавейт и Остапенко провели две очные встречи на профессиональных турнирах, и оба раза побеждала представительница Эстонии. В 2015 году на турнире в британском Илкли Контавейт выиграла со счетом 6:1, 6:2, а в 2018-м на Australian Open взяла верх в трех сетах - 6:3, 1:6, 6:3.