Абсурдная ситуация: судебный исполнитель отрицает наличие у должника ребенка и не хочет его добавлять в акт об аресте

”Она очень жестко работает! — утверждает мужчина. — Я плачу по своим долгам исправно, но по одному из них 27 апреля уже истек срок давности. В суд на списание долга я еще не подавал, нужны деньги на юриста. Но исполнитель, видимо, поняла, что долг можно уже в любой момент списать, и стала придумывать всякие фокусы, чтобы снять с меня побольше”.

Он добавляет, что не только у него проблемы с Маальман — по его словам, весь Ида-Вирумаа просто плачет от этого исполнителя.

И, добавляет он, двое из трех судебных исполнителей, которые ведут его дела, Малахова и Крек, — прекрасные люди, никаких проблем с ними никогда не было.

”Эта история началась в 2011 году, когда я потерял работу, и пошло все сикось-накось. Пришлось уезжать на заработки в Финляндию , чтобы поправить свое финансовое положение. И то, как приехал, сразу же связался со всеми своими судебными исполнителями, что я готов выплачивать свои долги. Я ни от кого не бегаю, всем исправно плачу. Хочу побыстрее отдать это все, и быть свободным”, — рассказывает Александр.

Однако хоть законы в Эстонии одинаковы для всех, а судебные исполнители должны действовать строго по закону, в реальной жизни получается, что некоторые из исполнителей действуют по своему усмотрению. И получается абсурдная ситуация.

Чтобы было понятнее тем читателям, которым повезло не сталкиваться с судебными исполнителями, сразу поясним: должнику в Эстонии положено оставлять на жизнь определенный законом минимум, остальное судебный исполнитель может арестовать и забрать в счет погашения долга. Но если у должника есть дети, то не подлежащий аресту доход увеличивается на 194,6 евро (треть от минимальной зарплаты). И считается, что эти деньги идут на содержание иждивенца и аресту не подлежат.

То есть много лет он был записан в актах об аресте дохода мужчины как иждивенец, и за счет этого не подлежащий аресту доход должника был больше. А вот с недавних пор исполнитель решила, что сына у Александра нет, и убрала его из акта об аресте. И Александр уже два месяца пытается доказать, что его сын на самом деле существует.

Александр работает, и ему на работу исполнители присылали акты об аресте, чтобы работодатель сразу же снимал с его зарплаты деньги и переводил в счет погашения долга.

”В марте от Кристель Маальман пришло аж два акта об аресте! — говорит Александр. — В одном из них мой ребенок был указан как иждивенец, и, следовательно, был оставлен на него дополнительный минимум. А во втором — нет”.

Когда Александр это увидел, он очень удивился. И решил поначалу, что это какая-то ошибка — до этого ведь Кристель Маальман всегда указывала ребенка в акте.

”Я написал ей, что у меня есть ребенок, что мы живем с ним вместе, что я его содержу, и прошу исправить акт об аресте, — вспоминает он. — Ответа не последовало. Тогда я позвонил в Палату судебных исполнителей, где очень удивились этой ситуации и посоветовали написать жалобу. Я написал. Пришел ответ, что жалобу на русском языке она не принимает. Надо писать на эстонском. Я написал ей в третий раз — уже на эстонском и отправил ей. Это было 27 апреля”.

Вскоре Александру пришло письмо, что рассмотрение его жалобы состоится 6 мая. Он написал в ответ: ”Во сколько мне быть?” Ему ответили: ”В 15.00”.

”В 15.00 я с сыном приехал в Йыхви к бюро Кристель Маальман, — рассказывает мужчина. — Сына взял для того, чтобы доказать, что он у меня есть. Но дверь была закрыта. Звоню по телефону, а мне и говорят, что рассмотрение жалобы будет проходить без меня. Но это же нарушение! Я имею право присутствовать”.

Спустя какое-то время судебный исполнитель вместо решения по поводу его жалобы прислала ему требование предоставить ей выписку с финского счета.

”У меня действительно есть счет в финском банке, но я им не пользуюсь, — рассказывает мужчина. — Коды забыл, номер пользователя тоже. Как я ей предоставлю эту выписку?”

Хорошо, говорит он, на телефоне осталось приложение, которое все ”помнило”. Мужчина говорит, что с горем пополам как-то зашел в этот банк, но выписку там взять через приложение с телефона было невозможно.