Захарова: Эстонии приятно быть "прокси-шлюзом" для американского влияния на Украине(27)
"В принципе, понятно, почему выбрана Эстония. Во-первых, Латвия занята заботой о Белоруссии. Во-вторых, видимо, нашим прибалтийским соседям приятно быть таким прокси-шлюзом для американского влияния на Украине", — написала она в пятницу в своем Telegram-канале.
Захарова рассказала, что посольство США в Эстонии торжественно отчиталось о том, что Вашингтон и Таллинн будут совместно способствовать развитию гражданского общества, свободе СМИ, кибербезопасности и торговле на Украине. Стороны подписали совместный меморандум.
При этом, продолжила дипломат, целый ряд эстонских организаций запустят несколько проектов для Украины, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики. "Они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь на счет дивидендов", — отметила она.
При этом, по словам Захаровой, у Эстонии у самой есть проблемы во всех вышеупомянутых сферах, что не может не вызывать вопросов. "Как официальный Таллинн сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя? — обратила внимание дипломат. — А со свободой СМИ в Эстонии все нормально? <…> И киберпреступность Эстонией тоже побеждена? Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы".