Новости Эстонии
26.06.2021, 12:50

ФОТО | Перед зданием Таллиннской горуправы вместо парковки появилась велосипедная дорожка

 
tallinn
С 20 июня на правом ряду полосы проезжей части бульвара Каарли, ведущей по направлению в город, красным цветом выделена велодорожка, созданная за счет парковочных мест, расположенных перед зданием горуправы (пл. Вабадузе, 7). Изменение организации дорожного движения является одним из этапов плана временных решений по улучшению сети велодорожек в центре города.

По словам вице-мэра Андрея Новикова, речь идет об обозначенном отрезке дороги, поскольку город всерьез озаботился безопасностью велосипедистов.

”Расположенная перед мэрией часть бульвара Каарли до нынешнего момента была в распоряжении паркующихся автомобилистов, — отметил Новиков. — Мы считаем, что автовладельцы, в том числе и работники горуправы, могут ради безопасности других участников движения подыскать другое подходящее для парковки место, не перед зданием мэрии. От плавного и безопасного велодвижения в центре города выиграют все стороны. В дальнейшем перед зданием горуправы можно будет парковаться со временным ограничением, что должно удовлетворить потребности гостей и посетителей расположенных поблизости отеля и театра. Перед зданием по адресу пл. Вабадузе, 7 сохранены два парковочных места, предназначенные, прежде всего, для важных гостей города”.

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