Департамент здоровья рекомендует немедленно прекратить купание на Штромке вплоть до конца лета

Департамент рекомендует прекратить купаться на пляже в летний сезон в связи с плохим качеством воды и возможным негативным влиянием на здоровье купающихся.

Вода на пляже полна опасных бактерий, ее уровень загрязнения растет из года в год. В воде было выявление повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).

Согласно показателям прошлого года, желудочно-кишечный тракт мог заболеть у одного человека из каждых 20 купающихся на Штромке. Вероятность болезни дыхательных путей чуть ниже, 1 на каждых 50 купающихся.

Учитывая, что в пик сезона на пляже могут купаться 8000-10000 человек, то заболевания желудочно-кишечного тракта могут получить 80-500 человек, а заболевания дыхательных путей — 24-190 человек.

Вероятная причина загрязнения воды, которая пока еще официально не подтверждена, состоит в двух проточных источниках, впадающих в Коплиский залив — ручей Мустйыэ и сточные воды Рокка-аль-Маре.

Департамент требовал, чтобы управа еще к 18 июня установить на пляже табличку на двух языках, сообщающую людям об опасности и рекомендующую воздержаться от купания: "Купание не рекомендуется".

На данный момент управа Пыхья-Таллинна так и не установила табличку, зато запретила на пляже купать собак и лошадей.