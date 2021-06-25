ФОТО и ВИДЕО | Бывший премьер-министр Тийт Вяхи попал в центре Таллинна в ДТП на своем роскошном Mercedes

В18:39 Центр тревоги получил сообщение о том, что на перекрестке улиц Гонсиори и Рауа столкнулись Mercedes-Benz S63AMG и Opel Zafira. Скорая помощь осмотрела 37-летнего водителя Opel, госпитализация не понадаобилась.

Оба водителя были трезвыми и имели права. Так как никто не пострадал, то инцидентом дальше займется страховка.

По словам свидетеля, ДТП произошло, так как Тийт Вяхи проигнорировал знак "уступи дорогу".