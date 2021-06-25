Новости Ида-Вирумаа
25.06.2021, 12:54

Мэр Нарвы Катри Райк объявила о создании своего избирательного союза

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Встреча с представителем Кайтселийт.
Встреча с представителем Кайтселийт.
Foto: Andres Putting
Состоящая в рядах Социал-демократической партии мэр Нарвы Катри Райк в пятницу объявила о том, что на местных выборах она будет баллотироваться в Нарвское горсобрание в составе своего избирательного союза, передает RusERR.

Рабочее название будущего списка — избирательный союз Катри Райк.

По словам Райк, избирательный союз открыт для всех заинтересованных лиц.

Вместе с Райк планируют баллотироваться в том числе вице-мэр Сергей Горлач, депутаты Нарвского горсобрания Яна Кондрашова, Юрий Рауд и Марина Шурупова, а также предприниматель Вадим Орлов.

Ранее Горлач, Кондрашова и Шурупова, являющиеся членами Партии реформ, планировали баллотироваться в Нарвское горсобрание в списке реформистов.

На предыдущих выборах, прошедших осенью 2017 года, Катри Райк, Сергей Горлач, Яна Кондрашова и Юрий Рауд баллотировались в составе избирательного союза "Наша Нарва".

Сейчас Нарвой управляет коалиция, которую сформировали представители "Нашей Нарвы", фракции Kesk и внефракционный депутат-центрист Михаил Стальнухин.

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