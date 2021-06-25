Мэр Нарвы Катри Райк объявила о создании своего избирательного союза

Рабочее название будущего списка — избирательный союз Катри Райк.

По словам Райк, избирательный союз открыт для всех заинтересованных лиц.

Вместе с Райк планируют баллотироваться в том числе вице-мэр Сергей Горлач, депутаты Нарвского горсобрания Яна Кондрашова, Юрий Рауд и Марина Шурупова, а также предприниматель Вадим Орлов.

Ранее Горлач, Кондрашова и Шурупова, являющиеся членами Партии реформ, планировали баллотироваться в Нарвское горсобрание в списке реформистов.

На предыдущих выборах, прошедших осенью 2017 года, Катри Райк, Сергей Горлач, Яна Кондрашова и Юрий Рауд баллотировались в составе избирательного союза "Наша Нарва".

Сейчас Нарвой управляет коалиция, которую сформировали представители "Нашей Нарвы", фракции Kesk и внефракционный депутат-центрист Михаил Стальнухин.