Каллас заявила о наличии у Эстонии опыта, который сможет подготовить к новым волнам распространения коронавируса(15)
Премьер-министр Каллас отметила важность того, чтобы страны ЕС, готовясь к следующим волнам коронавируса, обменивались своим опытом регулирования кризиса не только в сфере здравоохранения. ”Продолжавшийся более года кризис подарил нам опыт, на основании которого мы сможем подготовиться к новым волнам распространения коронавируса, в том числе новых его штаммов”, — сказала Каллас. ”Мы непременно должны защищать функционирование внутреннего рынка, чтобы товары продолжали двигаться и экономика не остановилась”, — добавила она.
Для Эстонии важно, чтобы цифровая справка ЕС функционировала бесперебойно и путешествовать можно было бы без ограничений. На сегодня уже 23 страны ЕС присоединились к системе цифровой справки, а 17 стран начали ее выдавать, подтверждая таким образом факт вакцинации, тестирования или того, что человек уже переболел COVID-19.
Европейские лидеры обсуждали первые уроки кризиса, на основании отчета, представленного Европейской комиссией на прошлой неделе. С документом продолжит работу будущий председатель Совета ЕС Словения. Цель работы — повысить совместную готовность стран ЕС к кризисам.
Также Европейский совет отметил важность принципов солидарности при распределении вакцин, что поможет справиться с кризисом и странам, не входящим в ЕС. Правительство Эстонии решило на прошлой неделе, что страна передаст 900 000 лишних доз AstraZeneca нуждающимся в помощи странам для борьбы с пандемией.
Нынешнее заседание Европейского совета началось со встречи лидеров ЕС с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На встрече обсуждалось, как совместными усилиями лучше бороться с общемировыми проблемами и конфликтами.
Премьер-министр Каллас говорила о кибербезопасности и дигитализации, а также о необходимости развивать стабильное и безопасное киберпространство. ”Эстония была активной в сфере кибербезопасности, нашей целью является повысить осведомленность о киберугрозах”, — сказала премьер-министр. На следующей неделе, 29 июня, премьер-министр Каллас будет вести первое официальное обсуждение кибербезопасности в Совете безопасности ООН.
Каллас говорила также о проблемах в области изменения климата и отметила, что Эстония вместе с ООН готовится к тому, чтобы создать Альянс по обмену данными в области экологии (Data for the Environment Alliance). По словам Каллас, его целью будет улучшение сбора и использования данных в области экологии по всему миру.
Эстония в качестве председателя Совете безопасности ООН возглавляла процесс, в результате которого Генеральная ассамблея Совета Безопасности ООН рекомендовала назначить Гутерриша на второй срок.
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