ФОТОРЕПОРТАЖ Delfi | Иванова ночь в столице: что происходило в Таллинне, пока многие уехали за город

В центре города найти кого-то оказалось проблематично. Только асоциалы либо спали у алкогольного магазина, либо распивали алкогольные напитки на автобусной остановке.

На Теллискиви немного более оживленно. Возле бара BaltaTramm установлен экран, на котором можно смотреть футбол. Кажется, все эти люди преимущественно иностранцы и Иванов ночь их совершенно не интересует.

А вот дальше уже интереснее. Несмотря на то, что большинство мест общепита закрыто, некоторые все же решили работать в праздник и, кажется, не прогадали: людей много, хотя большая часть тоже иностранцы.

Праздник на Штромке, начавшийся еще днем, продолжается и поздно вечером. Родители уложили детей спать в палатки, а сами продолжают отдыхать. Молодежь слушает через колонки музыку, повсюду запах жареного мяса. Присутствует и полиция, которая забирает в своей автобус двух дебоширов.

Кажется, что большинство отдыхающих убрали за собой мусор, хотя без банок и бутылок на земле все равно не обходится.

На горке Мусу в Старом Таллинне народу очень много. Один из продавцов цветов говорит, что такая ситуация здесь наблюдается каждый день и Иванова ночь тут не при чем.

В целом на улицах Старого города людей мало, как и мусора. А вот о крысах такого сказать нельзя. Посетителей в барах, которые решили остаться открытыми, практически нет. А вот самокатчики встречаются. Наверное, едут домой после празднования. На что указывает и траектория движения.

Людей на самокатах много и в других районах. Кто-то едет один, кто-то вдвоем, кто-то по тротуару, кто-то по проезжей части, кто-то прямо, а кто-то вихляя.

На Пирита теэ стоят полиция и скорая, которые отреагировали на вызов об упавшем и пострадавшем самокатичке. Выясняется, что на момент аварии он был пьян.

Ближе к утру на пляже в Пирита остаются лишь самые стойкие. Кто-то даже купается. Уже светает и очень хорошо видно, сколько мусора за ночь оставили после себя люди.