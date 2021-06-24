Рейнсалу призвал блокировать инициативу Меркель и Макрона(21)
"Это предложение неправильное и опасное для Эстонии. Вместе со странами Восточной Европы мы должны его отклонить и наложить на него вето в Совете ЕС. Каждая страна отстаивает свои жизненно важные интересы безопасности, и в этом случае нужно сказать нет. Сейчас нам нужна особенно активная дипломатия, чтобы эти попытки установить новую нормальность в отношениях с Россией не реализовались", — написал Рейнсалу в соцсетях.
По словам Рейнсалу, чтобы отклонить предложение, необходимо действовать быстро, громко и аргументированно. Он считает, что премьер-министру Кае Каллас следует составить общее письмо от имени лидеров стран ЕС, которое бы стало противовесом предложению Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Он также рекомендует спикеру Рийгикогу Юри Ратасу выступить с совместным обращением спикеров парламентов стран Восточной Европы.
В среду стало известно о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС.
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