На Лондонской фондовой бирже эстонскую компанию Wise оценивают в 10 миллиардов евро. Её учредители готовы поделиться деньгами со всеми желающими

В Wise утверждают, что компания, избавившись от взимаемых банками комиссий, произвела революцию в международных транзакциях.

Основатели компании — эстонцы Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус — после размещения акций могут стать миллиардерами. Планируется, что для выхода на Лондонскую фондовую биржу компания выберет необычный метод — публичное размещение акций без выпуска нового акционерного капитала.

20% и 12% акций соучредителей Wise в совокупности могут стоить 2,9 миллиардов фунтов стерлингов.

Сотрудники компании также получат часть акций, а клиенты, купившие акции и владеющие ими не менее года, получат денежные бонусы и смогут принять участие в конференциях компании, известных под названием ”Mission Days”.

Wise, утверждающая, что с помощью её сервиса 6 миллионов активных клиентов ежемесячно переводят около 6 миллиардов евро, станет первой финтех-компанией, разместившей акции в Лондоне путём прямого листинга.

Обычно компании выбирают такой способ первичного размещения акций, при котором банки взимают огромные комиссионные за помощь в привлечении интереса инвесторов и установлении цены, по которой будут предлагаться акции.

Они также выступают гарантами процесса, оплачивая все нераспроданные акции.

Однако прямой листинг позволяет обойти этот процесс, что означает, что стоимость Wise станет известна только после начала торгов, а не будет определена заранее.

Компания Wise назвала прямой листинг "более справедливым, дешёвым и прозрачным" способом выхода на рынок, что соответствует её миссии — предлагать более дешёвый и быстрый способ проведения международных транзакций. В год сумма всех транзакций достигает 21 триллиона евро.

Кяэрманн сказал: ”Wise привыкла бросать вызов условностям, и этот листинг не является исключением. Мы решаем огромную структурную проблему глобального масштаба, решение которой потребует огромной дисциплины”.

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