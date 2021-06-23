ВИДЕО | В Хааберсти полиция задержала в стельку пьяного водителя

Звонивший сказал, что есть основания полагать, что водитель автомобиля нетрезв.

В 02:46 патрульные полицейские остановили автомобиль на перекрестке Мустамяэ теэ и Эндла.

Выяснилось, что 46-летний мужчина взял автомобиль в аренду для личных нужд. У него было выявлено уголовно наказуемое алкогольное опьянение. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.