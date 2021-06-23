Пошли купаться и исчезли. Пропавшие в Ласнамяэ и Тарту мужчины до сих пор не найдены

Во вторник в 20:20 поступило сообщение о том, что в парке Паэ в Ласнамяэ из компании отдыхающих пропал 36-летний мужчина, который оправился купаться.

Вчера поиски результатов не дали. Домой мужчина так и не вернулся. На настоящий момент активные поиски прекращены.

Также вчера около 23 часов центр тревоги получил сообщение о том, что в Тарту с моста Туру в реку спрыгнул 36-летний мужчина. Его поиски также к настоящему моменту завершены. Они также не дали результатов.