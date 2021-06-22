Министерство окружающей среды советует вновь использовать маски

”Особому риску подвержены люди с респираторными и сердечными заболеваниями”, — сказала Прууль. Она посоветовала не заниматься физической активностью на улице, когда в воздухе такое активное содержание пыльных частиц.

"Если вам нужно выйти на улицу, вы можете использовать маски, к которым мы уже привыкли, но рекомендуется находиться в помещении и с закрытыми окнами, пока ситуация не улучшится", — советует Прууль.

По ее словам, из-за обилия пыли также стоит отказаться от разжигания костров.

”При такой жаре и загрязнении воздуха не рекомендуется ухудшать качество воздуха в вашем районе, разжигая огонь”, — сказала специалист министерства. ”Надеюсь, обещанные осадки в ближайшее время улучшат текущую ситуацию”, — заключила она.

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