Китай обвалил курс биткоина

Биткоин установил исторический максимум стоимости в $64,8 тыс. 14 апреля. За последние два месяца цена криптовалюты обвалилась на 55%, пишет РБК.

Цифровые активы дешевеют после негативных новостей из Китая. Вчера, 21 июня, Народный банк Китая (НБК) предписал местным финансовым организациям, включая крупнейшие банки и платежную систему Alipay не участвовать в операциях с криптовалютами.

Также страну активно покидают майнеры после введения запрета на добычу криптовалюты. Такие правила за последние две недели были введены в четырех китайских провинциях, в том числе в Сычуани, которая считалась крупным центром по добыче криптовалюты.

Месяц назад о необходимости принять меры против майнинга и криптотрейдинга говорил вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ. Он призвал ужесточить регулирование добычи и торговли криптовалютами на территории Китая.

Через несколько дней информационное агентство правительства Китая «Синьхуа» опубликовало статью «Срочно устранить ажиотаж и хаос вокруг виртуальной валюты», в которой говорится о рисках, связанных с торговлей и использованием криптовалют.

21 июня исполнительный директор блокчейн-компании CryptoQuant Ки Янг Джу сообщил, что «киты» (крупные держатели криптовалюты) начали продавать свои активы, что усиливает медвежьи настроения на рынке. Также аналитики CryptoQuant в июне зафиксировали самый крупный суточный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года. В марте прошлого года цена биткоина падала почти наполовину за сутки, ниже $4 тыс.

Предыдущий крупный приток биткоинов на криптобиржи — максимум за 14 месяцев — был зафиксирован 18 мая года. На следующий день стоимость первой криптовалюты обвалилась почти на треть, до $30 тыс. Существенный приток биткоинов на биржи как правило предшествует их крупным распродажам.

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