”Вы не обкакались, вы….”. Читатели RusDelfi нашли причину поражения и ответили Дзюбе

”Верните Мутко! При нем смешнее проигрывали”.

”Спящие коровы на поле, даже моя бабушка выругалась матом, никогда не слышала от нее такого!”

”Все верно в свое время сказал Аршавин: ”Ваши ожидания — ваши проблемы”. Если только Головин и Миранчук играют в сильных командах, а все остальные не могут выйти из группы европейских кубков, то чего от них ожидать?”

***

Многие из вас анализировали поражение по горячим следам. Кто-то видел причину в лимите на легионеров чемпионата России, который продвигает местных футболистов и помогает им получать игровое время (а соответственно — и контракты). А кто-то адекватно признавал, что только сборной на Евро — уже праздник. А некоторые призывали не винить вратаря Матвея Сафонова.

”И это на фоне того, что теперь почти вся Европа играет в основном турнире. Дальше будем смотреть нормальный футбол, а паспортисты пусть едут на свои Мальдивы и дальше отдыхать”.

”Не удивлен. Что мы играем на евро уже счастье”.

”Нет взаимопонимания между игрокам, сыгранность отсутствует напрочь, физическая подготовка не усматривается, потому что игроки больше стоят/переминаются с ноги на ногу. Догнать, убежать или перехватить и уж тем более отобрать мяч тупо не умеют, пас отдают в никуда и в принципе не владеют техникой обработки мяча, игра на одного Дзюбу легко прочитывается”.

”Если б не Сафонов, могло быть и 6-7 банок! Ну молодцы, сделали подарок всем ненавистникам России!”.

”В последние годы это стало нормой. Я удивился если Россия выиграла бы. А так, все в порядке”.

”Футбол в России далеко не первый вид спорта. Это первое. И, во-вторых, до тех пор, пока игрокам в клубах будут платить баснословные гонорары, настоящий футбол в стране не появится! Кстати, на Украине этот вид спорта в почете, но даже там дела идут из рук вон плохо…”