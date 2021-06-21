КАК ЭТО БЫЛО | Дания разгромила Россию в матче за выход в 1/8 финала Евро

Датчане контролировали мяч большую часть матча, но до 38-й минуте россиянам удавалось отбиваться без особого напряжения. Однако первый мяч перевернул игру, россияне стали больше нервничать и допускать необязательные ошибки. После одной из них Юссуф Поульсен, подкарауливший неаккуратный пас Зобнина назад, удвоил преимущество.

После выхода на поле Рифата Жемалетдинова и Александра Соболева россиянам удалось оживить игру в атаке. Соболев заработал пенальти, который реализовал Артем Дзюба. На некоторое время россияне перехватили преимущество, однако датчане вскоре жестоко наказали соперника за провалы в обороне.

Итог матча 1:4. Россия завершает свое выступление на чемпионате Европы. У нее, как и у Дании с Финляндией 3 набранных очка, однако худшая разница мячей.

Россия — Дания 1:4 (0:1)

21 июня, 22.00, ”Паркен”

Голы:

0:1 — 38 Дамсгор, 0:2 — 59 Поульсен, 1:2 — 70, пенальти Дзюба, 1:3 — 79 Кристенсен, 1:4 — 82 Мэле.

Россия — Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Головин, Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Миранчук (Соболев, 61), Дзюба.

Дания — Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Ларсен, 60), Дилэйни (Йенсен, 86), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 72), Кристенсен, Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт (Корнелиус, 85).

Предупреждения:

Кудряшов (28), Дилэйни (57), Дивеев (75).

RusDelfi провел текстовую онлайн-трансляцию поединка:

Превью матча