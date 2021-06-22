Главный тренер "Нымме Калью" об ошибке сборной России: это психологическая проблема

"У большинства игроков сборной Дании спортивный уровень выше, чем у россиян, большую роль сыграли именно их личностные качества. Это во многом и определило исход игры, результат оказался для россиян относительно печальным", — сказал главный тренер "Нымме".

По его мнению, главной тактической задачей России была снизить темп и скорость матча. "Но у россиян не получилось преуспеть в этом элементе. А свои моменты они искали в быстрых перехода из обороны в атаку и на стандартных положениях. В первом тайме у них были опасные моменты, которые могли привести к голу. Также было несколько опасных атак, после перехода из защиты в атаку. Но не получилось надежно сыграть в защите", — добавил Францев.

Второй тайм был за датчанами. Команда Черчесова пыталась компенсировать свои недостатки и выложиться на максимум, но это не получилось из-за высокого мастерства соперника. Францев не видит ничего особенного в ошибке Романа Зобнина, когда он срезал мяч прямо в ноги сопернику. "В конце игры не произошло ничего удивительно, это случается и на уровне сборных. Думаю, причина психологическая, так как команда практически перестала играть в конце матча. Россия не играла на ничью, но точно держала у себя в голове — что одного очка будет достаточно", — резюмировал он.

Как отметил Францев, отсутствие Эриксена не повлияло на игру сборной Дании. "У них очень хороший коллектив. Сложно сделать вывод о будущем команды, но сегодня они показали хороший среднеевропейский футбол", — считает тренер.