ФОТО | Таллиннские дороги начали плавиться от жары

Когда температура воздуха достигает 33 градусов, то температура асфальтного покрытия поднимается до 52-60 градусов. При этой температуре асфальт начинает плавиться.

По данным синоптиков, ночью будет ясная и малооблачная без осадков погода. Ветер юго-восточный 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Днём небольшая и переменная облачность. После обеда во многих местах пройдёт ливневый дождь, гроза и не исключается град. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с, во время грозы с сильным шквалистым ветром. Температура воздуха 30..35, на побережье местами 25°С.