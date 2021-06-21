Полиция разыскивает пропавшего в Ида-Вирумаа Виктора

Обеспокоенные родственники обратились в полицию сегодня после обеда. В последний раз они видели Виктора утром пятницы, 18 июня, и с этого времени неизвестно, где мужчина мог бы находиться.

Родственники обратились в больницы, но Виктора там не оказалось. Описание его внешности передано патрулям, которые проверяют окрестности. Сейчас идет сбор и проверка информации, чтобы выяснить местонахождение мужчины.

Его рост 172 см, он среднего телосложения, у него короткие волосы. Неизвестно, во что он был одет, но обычно на нем темная футболка и спортивные брюки.

Полиция простит всех, кто в последние дни видел Виктора или знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.

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