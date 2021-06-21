Число самоубийств среди детей превысило в Эстонии самый высокий уровень за последние десять лет

В прошлом году до достижения совершеннолетия в Эстонии умерли 53 ребенка: 12 детей скончались до рождения или во время родов, 10 – от рака, 22 – от несчастных случаев, отравлений и травм. В числе последних – десять самоубийств.

По числу самоубийств среди детей Эстония, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лидирует в мире наряду с Новой Зеландией и Узбекистаном (в расчете на 100 000 жителей). Ежегодно ситуация с душевным здоровьем детей ухудшается, а число попыток суицида растет.

В опросе ВОЗ приняли участие 45 государств. Средний показатель по всем странам составил 3,77 случая самоубийств на 100 000 жителей. Эстония находится в первых строчках мирового рейтинга с 2019 года – тогда показатель равнялся 6,7. К сожалению, в прошлом году эти цифра снова выросла.

Специалисты в один голос твердят о том, что самоубийств не должно быть вовсе, но так не было никогда.

В период с 2010 по 2013 год их число колебалось между 1 и 5 случаями, а в 2014 и 2015 годах составило 7. В течение пары лет ситуация улучшилась – два-три случая в год, потом показатель снова вырос. В 2018 году было шесть случаев, в 2019 году – четыре, в прошлом году – десять случаев среди детей до 17 лет (самому младшему ребенку было 12 лет). Если учесть также 19-летних подростков – именно до такого возраста молодые обычно ходят в школу – то число случаев вырастает до 15 (годом ранее восемь).

ВОЗ связывает высокий уровень самоубийств в Эстонии с изменением социальной обстановки после распада Советского Союза, в том числе с ростом потребления алкоголя.

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