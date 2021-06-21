Новости Эстонии
21.06.2021, 13:36

Скончался писатель и политик Тийт Мадиссон, борец за независимость и отрицатель Холокоста

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Hirvepark 2018: Eesti rahvas – võimatu missioon
Hirvepark 2018: Eesti rahvas – võimatu missioon
Foto: Kristjan Järv
В понедельник утром в возрасте 71 года скончался Тийт Мадисон — известный эстонский писатель, политик, борец за независимость и скандальный отрицатель Холокоста.

В советское время в 1980–1986 годах Мадиссон был политическим заключенным в лагерях в Перми. Позже он был выслан из страны, вернулся в 1990 году и занялся политикой.

Он известен также своими антисемитскими высказываниями и книгой, отрицающей Холокост. Когда Мадиссон занимал пост старейшины Лихула, там был установлен скандальный памятник, позже убранный приказом Юхана Партса. Вокруг памятника до сих пор не утихают споры.

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