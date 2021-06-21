Confido открывает новый пункт тестирования на коронавирус в Нарве

«Хотя число заражений на сегодняшний день значительно уменьшилось и мы можем радоваться тому, что ни один летний фестиваль не отменен, согласно указаниям правительства, мероприятия должны быть организованы таким образом, чтобы были выполнены все требования безопасности, в том числе требование наличия у посетителей негативного результата теста на коронавирус», – сказала управляющая тестированием и вакцинированием Confido Лийз Адер. – «Для того чтобы посетителям было удобнее проходить тест, организаторам мероприятий было удобнее его проводить и таким образом была обеспечена безопасность всех присутствующих, мы открываем дополнительные пункты тестирования в крупных торговых центрах по всей Эстонии».

До сих пор компания Confido предлагала возможность прохождения теста на антиген в аэропорту Таллинна, D-терминале Таллиннского порта, Северном порту Палдиски, экспресс-клиниках и медицинских центрах Confido, пункте тестирования в торговом центре Port Artur 1 в Пярну, торговом центре Kroonikeskus в Раквере и торговом центре Kagukeskus в Выру. В понедельник, 21 июня, открывается новый пункт тестирования в Нарве, в торговом центре Astri.

«Я рад, что успешное сотрудничество Astri Grupp и Confido продолжается открытием пункта тестирования в торговом центре Astri в Нарве. Все большему числу людей нужна возможность быстрого и удобного прохождения теста, и Confido прекрасно может предоставлять эту возможность в торговых центрах, куда людям удобно ходить», – прокомментировал региональный менеджер Astri Grupp в Нарве Тармо Клейманн.

Поскольку в Ида-Вирумаа доля вакцинированных людей пока скромна, управляющая тестированием Confido рекомендует проходить тесты на антиген перед посещением летних мероприятий всем тем, кто много контактирует с другими людьми и кто беспокоится за здоровье своего окружения. «Тесты на антиген стоят дешевле, чем PCR-тесты, а их результат становится известен уже в течение 15–30 минут. Негативный результат теста дает уверенность в том, что человек не рискует заразить своих близких, когда посещает какие-либо мероприятия или встречается с друзьями-родственниками», – сказала Адер.