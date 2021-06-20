20.06.2021, 19:19
Хелир-Валдор Сеэдер переизбран председателем Isamaa(5)
Foto: Ilmar Saabas
Съезд Isamaa в воскресенье переизбрал Хелира-Валдора Сеэдера председателем партии, несмотря на вызов, брошенный действующему лидеру либеральным крылом отечественников, пишет rus.err.ee.
За Сеэдера проголосовали 784 делегата съезда, а за его соперницу Лавли Перлинг — 367.
В новый состав правления партии вошли Тынис Лукас, Урмас Рейнсалу, Рийна Солман, Прийт Сибул, Тармо Круузимяэ, Свен Сестер, Виктория Ладынская-Кубитс, Хейки Хепнер, Харри Юхани Аалтонен, Марья-Лийза Вейзер, Юхани Яэгер, Март Андрес Метсоя, Хелен Хяэль, Сийм Кийслер, Март Маастик, Кристьян Ванаселья, Каспар Кокк, Март Луйк и Индрек Луберг.
Съезд также избрал новый состав суда чести, в который входят девять членов, и ревизионной комиссии в составе пяти человек.