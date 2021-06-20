На Пальяссааре-теэ столкнулись четыре машины. Одна из них перевернулась, пострадали трое

В 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Paljassaare tee T10 в Пыхья​- Таллинне , перевернулась машина. На месте нарушено движение транспорта, по предварительной информации пострадали три человека.

По словам приславшего фотографии читателя, ему было сложно понять, как подобная авария с такими последствиями вообще возможна. ”Обычно мы здесь ездим со скоростью 20 километров в час”, — сказал он.

Позднее полиция написала на своей официальной странице в Twitter подробности и указала на причину аварии — Volkswagen столкнулся с тремя припаркованными автомобилями. Машина выезжала с парковки и двигалась в сторону города, но водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные рядом машины, в результате чего одна из них перевернулась. Пострадавших доставили в больницу, среди них есть двухлетняя девочка.