Крупнейший сектор экономики Эстонии удивительно быстро оправился после кризисного года(4)
76% компаний, принявших участие в недавно проведённом Swedbank опросе промышленных предприятий, планируют в этом году повысить рентабельность или сохранить её на прежнем уровне, 58% ожидают увеличения и 31% — сохранения оборота на прежнем уровне. Самый сильный рост оборота прогнозируется в этом году в деревообрабатывающей промышленности, которая оценивает рост на уровне 11,9%, в то время как ожидания роста других промышленных секторов составляют порядка 5%.
”Исследование этого года показало, что промышленные компании будут продолжать инвестировать, а также выходить на новые экспортные рынки, что требует внедрения всё более продвинутых технологий. История успеха наших промышленных компаний основана на целеустремлённой работе, планировании и инвестициях предпринимателей. Промышленный сектор уверенно стоит на ногах, поэтому и пережить кризис им оказалось на удивление легко”, — говорит руководитель отдела промышленных предприятий Swedbank Рауль Кирсимяэ.
Тем не менее, по оценкам опрошенных компаний, последствия кризиса сохранятся и в этом году: цены на сырье и комплектующие выросли (71% респондентов), возникли проблемы с поставками (58%), временно упали заказы (49%), проблемы наблюдаются также с ликвидностью, складскими помещениями и поиском новых партнёров по поставкам. Однако четверть респондентов указали, что в связи с кризисом заказы на этот год, наоборот, выросли.
”Вместо кризиса в области здравоохранения, который с каждым днём все больше и больше отходит на задний план, мы видим, что местные промышленные компании больше озабочены надёжностью поставок, и вынуждены решать связанные с этим проблемы, чтобы поддерживать производство, вместо того, чтобы сосредоточиться на расширении возможностей”, — пояснил Кирсимяэ. ”Учитывая ситуацию, мы готовы финансировать как увеличение запасов, необходимых для работы заводов, так и технологические инвестиции, необходимые для повышения и расширения конкурентоспособности, чтобы поддержать устойчивый рост объёмов продаж местной промышленности на экспортных рынках”.
Исследование показало, что трудовые проблемы для промышленного сектора никуда не делись. В промышленном секторе в этом году планируется увеличить количество сотрудников в среднем на 2,4%, что с учётом количества людей, занятых в этом секторе, означает набор почти 3000 новых работников.
В то же время коронакризис не облегчил для промышленных компаний поиск рабочей силы, поскольку промышленный сектор ищет людей с другой квалификацией, чем та, которой обладают люди, потерявшие работу в гостиничном секторе и в секторе общественного питания. ”Учитывая, что, согласно опросу, промышленный сектор как стабильный работодатель планирует повысить заработную плату на 1,2–4,3%, возможно, по крайней мере, некоторые люди поменяют профессию”, — оценил ситуацию Кирсимяэ.
В опросе промышленных предприятий, проведённом Swedbank в марте и апреле этого года, приняли участие 269 компаний с общим числом работников 25 053 человек и совокупным годовым оборотом 3,73 миллиарда евро.