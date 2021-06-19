Крупнейший сектор экономики Эстонии удивительно быстро оправился после кризисного года

76% компаний, принявших участие в недавно проведённом Swedbank опросе промышленных предприятий, планируют в этом году повысить рентабельность или сохранить её на прежнем уровне, 58% ожидают увеличения и 31% — сохранения оборота на прежнем уровне. Самый сильный рост оборота прогнозируется в этом году в деревообрабатывающей промышленности, которая оценивает рост на уровне 11,9%, в то время как ожидания роста других промышленных секторов составляют порядка 5%.

”Исследование этого года показало, что промышленные компании будут продолжать инвестировать, а также выходить на новые экспортные рынки, что требует внедрения всё более продвинутых технологий. История успеха наших промышленных компаний основана на целеустремлённой работе, планировании и инвестициях предпринимателей. Промышленный сектор уверенно стоит на ногах, поэтому и пережить кризис им оказалось на удивление легко”, — говорит руководитель отдела промышленных предприятий Swedbank Рауль Кирсимяэ.

Тем не менее, по оценкам опрошенных компаний, последствия кризиса сохранятся и в этом году: цены на сырье и комплектующие выросли (71% респондентов), возникли проблемы с поставками (58%), временно упали заказы (49%), проблемы наблюдаются также с ликвидностью, складскими помещениями и поиском новых партнёров по поставкам. Однако четверть респондентов указали, что в связи с кризисом заказы на этот год, наоборот, выросли.