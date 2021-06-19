Яак Ааб: детские сады нужно сделать бесплатными, язык обучения должны выбирать родители

Цель Центристской партии — сократить экономическое и социальное неравенство, действуя в том числе на уровне местных самоуправлений. Ааб отметил, что каждому ребенку должен быть обеспечен доступ к качественному образованию.

”Мы поставили цель — в сотрудничестве с государством упразднить плату за место в детском саду, чтобы начальное образование было бы доступно для всех вне зависимости от материального положения их семей”, — отметил Ааб, добавив что в детских садах и школах учащимся также должно быть обеспечено бесплатное питание.

”Также мы придерживаемся четкой позиции, что у русскоязычных родителей должно сохраниться право выбирать язык обучения для своих детей. Решение, в какую школу отдавать своих детей — в русскую, эстонскую или смешанную, должно оставаться за родителями”, — подчеркнул Ааб.

Ааб добавил, что к составлению предвыборной платформы, помимо политиков, были привлечены профессионалы своего дела и представители местных общин. ”В течение последних четырех лет Центристская партия находится у власти во многих самоуправлениях. Результаты отчета о нашей деятельности показывают, что то, что мы обещали, мы сделали”, — добавил он.