Грузия попросила Турцию о поддержке в вопросе Абхазии и Южной Осетии

Комментируя выступление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на открытии в Анталии дипломатического форума (ADF), где президент Турции затронул тему нерешенных конфликтов, Залкалиани отметил, что для Тбилиси крайне важно, когда со стороны Анкары, как стратегического партнера, звучит заявление о неприемлемости "оккупации грузинских территорий".

По его словам, в ходе недавнего визита грузинского премьера Ираклия Гарибашвили в Анкару грузинская сторона получила от Турции твердые гарантии того, что Турция продолжит поддерживать Грузию "во всех форматах".

"Мы видим конкретные результаты этого", — приводит комментарий Залкалиани МИД Грузии.

Грузинская сторона также отмечает, что позиция Турции по Грузии была "очень четкой" и в ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе.

1 июня на совместной с находящимся в Анкаре с визитом премьером Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали грузинские телеканалы, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция "твердо поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические организации".