Ратас: налоговая система должна работать на повышение благополучия государства

”Эта тема, безусловно, не вызовет большого энтузиазма. Однако понятно, что при сегодняшней налоговой нагрузке, многие важные проблемы остаются нерешенными, либо обостряются с годами”, — сказал Ратас. ”В период кризиса стало особенно заметно, насколько важна государственная поддержка предприятиям и людям. И сейчас, когда появилась надежда, что кризис позади, было бы неправильно считать, что это поддержка больше не нужна. Напротив, кризис помог обнаружить наши слабые места”, — добавил он.

По словам Ратаса, Центристская партия по-прежнему считает необходимым введение ступенчатого подоходного налога, это поможет созданию более сплоченного общества.

По мнению Ратаса, в контексте налоговых дебатов, стоит взвесить предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка ввести налог на страхование ухода, за счет его поступления покрывались бы связанные с попечительской сферой расходы. ”Например, налог 2%, разделенный между работником и работодателем, отчасти способствовал бы решению проблемы десятков тысяч семей в Эстонии — как обеспечить достойную заботу о пожилых близких”,- сказал Ратас.

Также, по словам Ратаса, следует обсудить инициативу стран G7 ввести минимальный подоходный налог для корпораций не менее 15%. ”Стоило бы быть решительнее в обсуждении подобного рода налогов, поскольку они не лягут бременем на налогоплательщиков и в то же время помогут решить ряд важных проблем”, — добавил он.

Ратас подчеркнул, что в обсуждении возможных налоговых изменений все сводится к вопросу — каким мы хотим видеть наше государство — индивидуалистического типа или где есть общественная поддержка и солидарность. ”Я считаю, что налоговая система должна быть направлена на поддержку благосостояния общества”, — подчеркнул Ратас.