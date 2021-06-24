Jüri Ratas
Jüri Ratas
Foto: Sven Arbet
Новости Эстонии
24.06.2021, 21:18

Юри Ратас: президент не может говорить ”ненавижу”

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В интервью Maaleht председатель Центристской партии и Рийгикогу Юри Ратас объяснил, почему о Керсти Кальюлайд не говорят как о кандидате в президенты, что такое для него — быть президентом.
Hindrek Riikoja

Так что же президент может сделать лучше, чем это сделала Керсти Кальюлайд? По словам Ратаса, говорить, например, по отношению к отдельной части общества фразу «я ненавижу» нельзя.

Публикуем отрывки из интервью, которое выйдет в следующем номере Maaleht.

Если мы говорим о кандидатах в президенты, то почему никто не говорит о Керсти Кальюлайд? Её имя политики не называют вообще.

С одной стороны, она действующий президент, но с другой — чётко и конкретно, заинтересована ли она баллотироваться на эту должность, она не сказала. В соответствии с нашей системой, чтобы выдвинуть кандидата, необходимо собрать определённое количество подписей — 21 члена Рийгикогу. Не исключаю, что она пользуется поддержкой каких-то партий, которые хотели бы видеть её кандидатом, но сейчас об этом речи не идёт.

Как, на ваш взгляд, Керсти Кальюлайд справлялась с должностью президента в течение этих чуть более чем четырёх с половиной лет? Вы довольно тесно сотрудничали.

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