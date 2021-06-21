21.06.2021, 07:52
Беспрецедентно! Между налоговыми ведомствами Финляндии и Эстонии начался обмен данными в реальном времени(4)
Согласно информации налоговой службы Финляндии, это первый случай в мировой практике, когда обмен информацией происходит между национальными налоговыми ведомствами в режиме реального времени.
Ранее данные предоставлялись чиновниками по запросу после заполнения заявлений.
Моментальный обмен сведениями должен облегчить, например, расследование налоговых преступлений людей, пересекающих финско-эстонскую границу.