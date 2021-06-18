ФОТО | Delfi выяснил, кто является хозяином автомобиля Lamborghini, попавшего вчера в Таллинне в ДТП

Вчера вечером читатель прислал в редакцию Delfi фотографии, на которых запечатлен автомобиль Lamborghini, врезавшийся своим капотом в зад Volkswagen. Как сообщил нашему изданию собственник люксового авто, в наезде виноват водитель "немца", который сдал назад. Виновник на месте признал свою вину. А кем является хозяин зеленой машины?

Эстонская пресса, освещающая экономическую тематику, пишет, что Микко Юхани Иръяня (Mikko Juhani Yrjänä) — преуспевающий бизнесмен в сфере маркетинга и инвестиций, чья фирма в 2019 году принесла более миллиона евро чистой прибыли (правда, в прошлом году она снизилась до 650 000).

Зарегистрированная летом 2013 года на одного человека компания Dextrous Marketing занимается продажей рекламы в интернете, причем модель взаимоотношений с клиентами такова, что последние платят за результат рекламы, а не за традиционное ее размещение. Доход приносят и инвестиции в недвижимость.

У фирмы есть квартиры в Таллинне на Пыхья пст. и ул. Крейцвальди. Личной недвижимости у Иръяня в Эстонии нет.

По состоянию на конец 2020 года на счету фирмы было 870 000 евро, в разделе финансовых инвестиций — 2,6 млн, инвестиций в недвижимость — 944 000. Собственного имущества у компании на 4,44 млн.

Маркетинговую деятельность предприятие Иръяня вело помимо Эстонии также во Франции, Канаде и США.

За прошлый год предприниматель выплатил себе 11 138 евро брутто. За такие деньги Lamborghini купить трудно, да и просто содержать тоже.

В 2020 году Иръяня дивиденды с фирмы не снимал, а годом ранее вывел в качестве дивидендов 100 000.

Три хилых фирмы

У финна есть еще три созданные несколько лет назад фирмы — Fifth Eye OÜ (телекоммуникации), Aperture Science OÜ (обработка данных, интернет-хостинг) и Ballardier OÜ (розничные продажи по интернету), но они практически не работают.

Еще одна дойная корова