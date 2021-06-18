За сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, смертей не зафиксировано

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 21 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 15 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 12.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 56,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,5%.

По состоянию на утро 18 июня в больницах находится 52 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается четыре пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего пять.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 35 человек (67,3%).

За сутки не умер ни один зараженный коронавирусом. Всего в Эстонии умерло 1 267 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 14 111 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 536 363 человеку, курс вакцинации завершен у 379 803 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 49,5%.

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