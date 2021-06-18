Жизнь на Таллиннской бирже кипит: инвесторов все прибавляется

По состоянию на конец мая на Таллиннской бирже было 53 100 инвесторов — именно такое количество счетов ценных бумаг зарегистрировано у резидентов страны. На каждом из таких счетов есть как минимум одна ценная бумага местной биржи.

Несколько десятков новоиспеченных инвесторов появление своего нового ”хобби” объяснили Äripäev тем, что план такой был уже давно, но из-за пандемии появилось больше времени для более подробного изучения мира инвестиций. Сидя дома, читали блоги и книги, пока не появилась смелость совершить первую настоящую покупку акций.

Статистика SEB и Luminor показывает, что самой популярной остается акция Tesla, которая в прошлом году во всех банках была самой востребованной. Клиенты Swedbank больше предпочитают AMC, но в пятерку также входят Ignitis, Swedbank, Coop и Šiauliu Bankas.