17.06.2021, 22:08
Выборы Таллиннского горсобрания: определены число депутатов, округа и распределение мандатов(1)
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 17 октября. Таллиннское городское собрание избирается в восьми округах, и мандаты распределяются следующим образом: от части города Хааберсти 9, Кесклинна 10, Кристийне 8, Ласнамяэ 16, Мустамяэ 11, Нымме 8, Пирита 7 и от Пыхья-Таллинна 10 депутатов.
Согласно Закону о выборах в собрание местного самоуправления, в Таллинне 40 мандатов должны быть равномерно распределены между восемью округами, чтобы каждый округ получил по пять мандатов. Остальные места будут распределены исходя из количества избирателей в округах по состоянию на 1 июня текущего года. В соответствии с законом, собрание местного самоуправления с числом жителей более 300 000 человек должно состоять не менее чем из 79 депутатов.